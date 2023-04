Milano, a Pasqua boom di visitatori al Museo della Scienza

MeteoWeb

Affluenza record al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano per le vacanze di Pasqua. Da giovedì 6 a oggi oltre 13.900 persone, il 52% in più rispetto al 2019, hanno scelto di visitare il Museo e partecipare alle attività proposte. Tra loro anche tanti turisti stranieri e giovani, che ormai rappresentano il 51% del pubblico. “I dati registrati durante le festività pasquali, così come quelli del primo trimestre di quest’anno, – commenta il Direttore Generale Fiorenzo Marco Galli – sono incoraggianti e confermano una crescita continua che fa ben sperare per il futuro. Milano è stata in grado di attirare l’interesse del turismo nazionale e internazionale e anche noi come Museo, grazie a un’offerta culturale ed educativa ampia e diversificata, siamo parte di questo rinnovato entusiasmo del pubblico per una città che è diventata uno dei principali hub europei.”

“Molti adulti, famiglie, turisti stranieri ma soprattutto tanti giovani, il cui coinvolgimento è tra i principali obiettivi culturali del Museo, con la volontà di stimolare in loro curiosità, suscitare un forte desiderio di conoscenza e ispirare scelte del futuro percorso di formazione“. A conferma del trend positivo iniziato nella seconda metà del 2022, il primo trimestre di quest’anno ha fatto registrare oltre 132.000 ingressi, di cui il 43% costituito da turisti stranieri, giovani e più di 1.500 gruppi scolastici per un totale di quasi 30.000 studenti.