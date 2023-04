Pasquetta: c’è chi decide all’ultimo momento con un occhio alle previsioni meteo

MeteoWeb

Un toscano su tre (31%) non ha fatto programmi per il giorno di Pasquetta e deciderà all’ultimo momento cosa fare con un occhio alle previsioni meteo. Uno su quattro (43%) lo trascorrerà invece a casa davanti ad una grigliata con amici e parenti. E’ quanto emerge da un sondaggio online condotto da Coldiretti Toscana sulle intenzioni per il giorno di Pasquetta, che tradizionalmente è il giorno delle gite fuori porta. Il 17% visiterà città d’arte e borghi o trascorrere la giornata al mare o in montagna alla ricerca di cultura, natura e bellezza.

Molto gettonati gli agriturismi, 5.400 le strutture autorizzate in Toscana, regina nazionale del turismo rurale, dove a fare da padrone è la cucina tipica preparata dai cuochi contadini di Campagna Amica. Coldiretti Toscana e Terranostra, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti, stimano che 60 mila turisti pranzeranno in una delle strutture regionali nel solo giorno di Pasquetta riscoprendo le ricette della tradizione ed i piatti locali.