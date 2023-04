USA: le peggiori inondazioni del Mississippi degli ultimi 20 anni dopo una stagione nevosa da record | FOTO

MeteoWeb

Venti misuratori fluviali sul Mississippi sono in fase di “major flood” (inondazione principale) in tutto il Midwest degli Stati Uniti, con ulteriori inondazioni previste nei prossimi giorni e settimane mentre la tantissima neve della stagione invernale continua a sciogliersi. L’innalzamento del Mississippi di quest’anno potrebbe portare alle peggiori inondazioni degli ultimi 20 anni in alcune località, con la maggior parte dei misuratori fluviali in fase di major flood da St. Paul, nel Minnesota, a Davenport, nell’Iowa. Questa situazione è il risultato dell’implacabile sfilza di tempeste di questo inverno. E pensare che il fiume Mississippi vicino a Memphis era sceso a livelli record a causa della siccità.

Ora, si prevede che il Mississippi a La Crosse, nel Wisconsin, raggiungerà una cresta di quasi 4,9 metri da mercoledì 26 a giovedì 27 aprile, che sarebbe la sua terza più alta nella località, non lontana dal record di 5,4 metri stabilito nell’aprile 1965. Alcune case e aziende lungo il fiume a Davenport sono già state raggiunte dall’acqua e il peggio deve ancora venire, ha detto il sindaco Mike Matson alla CNN, annunciando la possibilità di chiudere delle strade. Vicino a Davenport, il fiume Mississippi è già nella fase di major flood, superando i 5,4 metri, con forse altri 91cm all’inizio della prossima settimana, il che sarebbe a soli 30cm dal record di tutti i tempi.

Si prevede che all’inizio della prossima settimana anche diversi indicatori vicino a Dubuque, nell’Iowa, raggiungeranno la loro terza cresta più alta di sempre, dopo il 1965 e le inondazioni nel 2001, ha detto l’ufficio del servizio meteorologico locale.

La situazione in dettaglio

​ St. Paul (Minnesota): è previsto un aumento costante fino alla fine di aprile che potrebbe rientrare tra le prime 10 inondazioni e la più importante dal 2019. Alcune aree lungo il fiume nelle Twin Cities hanno già iniziato ad allagarsi.

Le cause di queste eccezionali inondazioni del Mississippi

È stata una stagione nevosa da record negli USA quest’anno. Alcune località hanno accumulato nevicate record dall’autunno, tra cui Duluth, nel Minnesota (3,5 metri); Rhinelander, nel Wisconsin (3 metri) e Brainerd, nel Minnesota (2,26 metri). Questa neve persistente ha creato un pesante manto nevoso anche in primavera e il freddo di marzo ha contribuito a conservarlo. Marzo è stato più freddo della media da parti delle Dakota al Minnesota ed è stato il quinto marzo più freddo dal 1895 nel North Dakota.

Un’ondata di caldo ad aprile ha sciolto rapidamente la neve. Le temperature sono salite vertiginosamente intorno ai +30°C per diversi giorni prima e dopo Pasqua, contribuendo a sciogliere rapidamente il pesante manto nevoso, con il conseguente ingrossamento di torrenti e fiumi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Allerte per inondazioni ora sono in atto per i fiumi nell’Upper Midwest dal confine tra Stati Uniti e Canada a nord di St. Louis, e tali allerte si estendono per più di 640km lungo il solo fiume Mississippi. Poiché gran parte della neve si è sciolta nell’Upper Midwest, il conseguente aumento dei livelli dell’acqua a monte si sposterà verso sud. A differenza delle alluvioni lampo, che possono verificarsi in pochi secondi, le inondazioni primaverili stagionali dei fiumi sono graduali. Nei prossimi giorni, quasi altri 15 misuratori verranno aggiunti all’elenco di quelli in fase di major flood a causa dello scioglimento della neve che provoca un lento innalzamento dei fiumi a valle.