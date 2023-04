Salute: scoperto perché i capelli diventano grigi

MeteoWeb

Gli scienziati della New York University Grossman School of Medicine hanno svelato il meccanismo che porta i capelli a diventare grigi. Il team, guidato da Qi Sun, ha utilizzato un modello murino per definire i processi alla base del motivo per cui i capelli tendono a cambiare colore con il passare degli anni. I ricercatori hanno esaminato le cellule staminali dei melanociti o McSC. Il benessere dei capelli, spiegano gli esperti, dipende dal fatto che queste cellule ricevono il segnale per maturare e produrre i pigmenti proteici responsabili del colore. Gli scienziati hanno scoperto che le McSC sono straordinariamente plastiche, e si muovono continuamente sull’asse della maturità mentre transitano tra i compartimenti del follicolo pilifero in via di sviluppo. All’interno di questi compartimenti, le cellule sono esposte a diversi livelli di segnali proteici che ne influenzano la maturità.

Stando a quanto emerge dallo studio, però, le cellule staminali possono alterare lo stato di cellule staminali primitive e lo stadio successivo della loro maturazione. Quando i capelli invecchiano, cadono e poi ricrescono ripetutamente, un numero crescente di McSC resta bloccato nel compartimento delle cellule staminali chiamato rigonfiamento del follicolo pilifero, dove la maturazione allo stadio successivo viene inibita. “Il nostro lavoro – commenta Sun – incrementa la comprensione di base del modo in cui le cellule staminali dei melanociti possano influenzare la colorazione dei capelli. Queste nuove intuizioni potrebbero contribuire allo sviluppo di strategie utili a prevenire l’ingrigimento dei capelli”. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Nei prossimi step, il gruppo di ricerca valuterà l’efficacia di un nuovo approccio per prevenire la perdita di colore dei capelli in un modello murino. “I nostri risultati – conclude Mayumi Ito, altra firma dell’articolo – suggeriscono che la motilità delle cellule staminali dei melanociti e la differenziazione reversibile sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati. Ora ci concentreremo sulle possibili strategie volte a ripristinare la motilità delle McSC”.