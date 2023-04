Ecco perché il lancio di Starship è stato un successo

MeteoWeb

Sono stati 4 minuti densi di eventi, di significato ed emozione. L’enorme veicolo Starship di SpaceX è stato lanciato ieri verso lo Spazio per la prima volta, salendo in cielo dalla struttura Starbase dell’azienda, nel Sud del Texas. Tuttavia, Starship non ha raggiunto l’ultima frontiera: la missione si è conclusa con un’esplosione, poco meno di 4 minuti dopo il decollo, facendo piovere pezzi del velivolo in acciaio inossidabile nel Golfo del Messico.

Tutt’altro che un disastro

A dispetto dell’apparenza e delle valutazioni superficiali, è stato tutt’altro che un disastro. Innanzitutto, la stessa SpaceX non si aspettava il pieno successo del lancio spaziale di debutto, rallegrandosi di ogni casella che è stato possibile spuntare. La gigantesca combinazione razzo-astronave ha superato la torre di lancio di Starbase, ad esempio, ed è sopravvissuta a Max-Q, il punto durante il lancio in cui le sollecitazioni sono più elevate su un veicolo.

“Congratulazioni a tutto il team SpaceX per l’entusiasmante primo test di volo integrato di Starship!” ha twittato la società poco dopo il “rapido smantellamento non programmato” del veicolo. “Con un test come questo, il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l’affidabilità di Starship mentre SpaceX cerca di rendere la vita multi-planetaria“.

Le cause dell’esplosione e i successi raggiunti

Non ha senso al momento speculare su cosa abbia causato una fine così drammatica del volo di prova. SpaceX sta analizzando i dati e ci farà sapere cosa concluderà l’indagine. Al momento, vale la pena evidenziare alcune delle pietre miliari che Starship ha messo a segno, così come i momenti che non sono andati secondo i piani.

Il più grande successo è stato il decollo. Il veicolo Starship è salito in alto nel cielo del Sud del Texas, raggiungendo un’altitudine massima di circa 39 km, secondo il data tracker fornito da SpaceX durante il webcast.

Starship, lo storico liftoff

Un’avaria al pad sarebbe stata una grave delusione, soprattutto se avesse provocato un’esplosione che avesse distrutto la gigantesca torre di lancio orbitale di Starbase. Questo era probabilmente l’unico risultato che SpaceX sperava di evitare, poiché avrebbe notevolmente rallentato le operazioni nel sito. “Arrivare così lontano è, francamente, sorprendente“, ha dichiarato Kate Tice di SpaceX durante il webcast. “Tutto ciò che è avvenuto dopo avere lasciato la torre è stato una ciliegina sulla torta“.

Lasciare la torre è un processo piuttosto complicato. Non solo i 33 motori Raptor del primo stadio di Starship – o comunque un’alta percentuale di essi – devono funzionare normalmente, ma anche tutto l’hardware della torre. “Tutto rilasciato“, ha affermato John Insprucker di SpaceX durante il webcast. “I fermi, i bracci a sgancio rapido: tutto si è spostato” secondo i piani.

Tuttavia, il booster primo stadio di Starship, noto come Super Heavy, non ha acceso tutti i motori durante il lancio. Apparentemente 3 dei suoi 33 Raptor non si sono accesi al decollo e altri 2 si sono spenti durante il breve volo. Nonostante ciò, la forza di 28 Raptor ha portato Starship in alto nel cielo. E’ stato osservato un breve lampo luminoso proveniente dai motori a circa 33 secondi dall’inizio del volo, anche se non è chiaro se ciò possa indicare qualcosa di non nominale. Starship ha continuato a salire e ha superato il Max-Q a circa T + 80 secondi, con scroscianti applausi nel quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California, dove i dipendenti si sono riuniti in massa per assistere allo storico liftoff.

I momenti febbrili prima dell’esplosione di Starship

I successivi grandi traguardi avrebbero dovuto verificarsi uno dopo l’altro poco meno di 3 minuti dopo il decollo: lo spegnimento del motore Super Heavy, seguito dalla separazione degli stadi e dall’accensione dei 6 motori Raptor dello stadio superiore. E’ qui che Starship ha vacillato. Sembrava che il veicolo stesse iniziando la fase di separazione, ma i motori di Super Heavy sono rimasti accesi e il veicolo ha iniziato a roteare, suscitando preoccupazione nel quartier generale di SpaceX.

La separazione dello stadio non è mai arrivata, e i motori di Super Heavy si sono spinti ben oltre il punto limite, che era 2 minuti e 49 secondi dopo il decollo. Starship ha continuato a innalzarsi per circa un altro minuto prima di esplodere, 3 minuti e 59 secondi dopo il lancio, perché SpaceX ha attivato il sistema di terminazione del volo del veicolo.

Starship, il momento dell'esplosione

Come evidenziato, dovremmo presto saperne di più sul motivo per cui Starship ha incontrato una fine esplosiva, e probabilmente non passerà molto tempo prima che un’altra astronave raggiunga i cieli del Sud del Texas.

Lo scopo del lancio

È stato il secondo tentativo di SpaceX di lanciare Starship: un primo tentativo il 17 aprile si è concluso con un rinvio a causa di una valvola ghiacciata.

Il piano di volo di ieri prevedeva che Super Heavy tornasse sulla Terra nel Golfo del Messico dopo circa 8 minuti di volo. Lo stadio superiore, nel frattempo, avrebbe dovuto accendere i suoi 6 Raptor per dirigersi verso l’ultima frontiera e un viaggio parziale programmato intorno al nostro pianeta.

L’obiettivo era portare lo stadio superiore Starship a un’altitudine massima di circa 233 km, per poi riportarlo nell’atmosfera terrestre per un rientro infuocato, con ammaraggio nell’Oceano Pacifico al largo delle Hawaii, circa 90 minuti dopo il decollo.

Tuttavia, SpaceX non si aspettava che tutto funzionasse alla perfezione. I nuovi razzi spesso falliscono durante il loro primo volo di prova e Starship è molto più audace e complesso della maggior parte dei lanciatori. Lo scopo del test era raccogliere dati e rispondere adeguatamente a qualunque avvenimento.

“Era un test di sviluppo. È un primo volo di prova di Starship. E l’obiettivo è raccogliere i dati e, come abbiamo detto, lasciare il pad e prepararsi a ripartire,” ha dichiarato John Insprucker, Principal Intergration Engineer di SpaceX. “Quindi non sai mai esattamente cosa succederà. Starship ci ha regalato una conclusione piuttosto spettacolare in quello che è stato davvero un test incredibile fino ad ora“.

I futuri lanci di Starship

Possiamo aspettarci che Starship voli di nuovo relativamente presto. L’azienda ha più veicoli in produzione presso Starbase e il piano è di farli volare praticamente non appena saranno pronti. Ciò è in linea con la filosofia di Musk, che dà la priorità ai progressi ottenuti dai test di volo, anche (o forse soprattutto) a quelli che falliscono.

Se la campagna di test andrà bene, esseri umani potrebbero salire a bordo di Starship per la prima volta solo tra pochi anni. Ad esempio, la NASA ha selezionato Starship come primo lander con equipaggio per il suo programma lunare Artemis. Il veicolo SpaceX farà atterrare gli astronauti vicino al Polo Sud lunare nella missione Artemis III, che dovrebbe essere lanciata nel 2025 o giù di lì.

SpaceX ha già venduto anche due missioni private intorno alla Luna. Uno è stato prenotato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che volerà con un equipaggio di 8 artisti e influencer. Dennis Tito, che nel 2001 ha pagato di tasca sua un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale, volerà sull’altra missione lunare di Starship insieme a sua moglie, Akiko, e altri passeggeri le cui identità non sono ancora state rivelate.

Le date di lancio previste per queste due missioni lunari private non sono ancora state annunciate. Questi decolli, e tutti gli altri voli futuri immaginati da Starship, sono un po’ più vicini alla realtà ora che l’enorme veicolo ha effettivamente preso il volo.