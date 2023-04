Persi i contatti con il lander giapponese Hakuto-R: “non siamo in grado di confermare l’allunaggio”

MeteoWeb

Si sono persi i contatti con il lander Hakuto-R, dell’azienda privata giapponese ispace, che ha tentato un allunaggio morbido. Il touchdown di quello che sarebbe stato il primo veicolo spaziale privato a toccare il suolo lunare sarebbe dovuto avvenire alle 18:40 italiane di oggi. Circa 20 minuti dopo l’orario di atterraggio previsto, il CEO di ispace Takeshi Hakamada ha detto che l’allunaggio non è confermato. “Non siamo stati in grado di confermare l’atterraggio riuscito“, ha detto. “Dobbiamo supporre… che non siamo riusciti a completare l’atterraggio sulla superficie lunare. I nostri ingegneri continuano a indagare sulla situazione“.

Il lander Hakuto-R è stato lanciato su un razzo SpaceX da Cape Canaveral, in Florida, l’11 dicembre. Da allora, il veicolo spaziale ha impiegato tre mesi per entrare in orbita attorno alla Luna utilizzando una traiettoria a bassa energia. Nel complesso, il viaggio ha portato il lander a percorrere circa 1,4 milioni di chilometri attraverso lo spazio. Hakuto-R trasportava il rover Rashid, costruito dal Centro spaziale Mohammed bin Rashid di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il primo veicolo spaziale lunare costruito dagli arabi.

Nella storia, solo tre Paesi hanno eseguito uno sbarco controllato sulla Luna: gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina. Gli Stati Uniti rimangono l’unico Paese ad aver portato l’uomo sulla Luna.