“Ti ho visto”: messaggio in codice da una galassia lontana, il Pesce d’Aprile dell’INFN

“L’esperimento VIRGO ha osservato un insolito segnale di onde gravitazionali da una galassia lontana cento milioni di anni luce da noi che, secondo l’analisi dei dati, potrebbe nascondere un messaggio in codice”: inizia così il consueto, immancabile ed elaborato Pesce d’Aprile che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha pubblicato sul suo sito web quest’anno.

Ecco come prosegue il divertente “comunicato stampa” dell’INFN per il 1° Aprile, di seguito il testo integrale.

Il risultato è stato ottenuto in collaborazione con un gruppo di ricercatori e ricercatrici della A. P. Physh University, che studiano da tempo la possibilità di inserire informazioni criptate in segnali gravitazionali e di trasferirle nello spazio senza distorsioni.

Il segnale, GW230401, non è risultato compatibile con nessuna delle sorgenti gravitazionali ad oggi osservabili da VIRGO, come la fusione di stelle di neutroni o buchi neri. “Quando siamo stati contattati dalla collaborazione VIRGO, eravamo sicuri che gli scienziati della collaborazione avessero preso un abbaglio,” commenta Calvin O. Ethalon, a guida del gruppo della Physh University. “Tuttavia, appena abbiamo visto i risultati delle procedure di filtraggio sui diagrammi ampiezza-tempo dell’evento GW230401, siamo rimasti sbalorditi: nel grafico erano presenti delle tracce compatibili con i segnali di onde gravitazionali con informazione codificata, simili a quelli che il nostro gruppo di ricerca sta cercando di creare da anni.”

Le insolite tracce nel diagramma ampiezza-tempo non corrispondono a nessun tipico segnale gravitazionale osservato fino ad ora. Date queste insolite caratteristiche, il gruppo di ricerca della Physh University ha quindi deciso di analizzare diagrammi tempo-frequenza messi a disposizione da VIRGO, incrementando il rapporto segnale-rumore tramite l’impiego di tecniche di machine learning. La nuova analisi ha dipanato ogni dubbio. “Il segnale” racconta Calvin O. Ethalon “nascondeva un messaggio cifrato, che nel giro di qualche settimana, con l’aiuto di esperti decodificatori siamo riusciti a interpretare”. Prosegue Ethalon: “Anche, se in casi come questo devono guidarci una grande prudenza e un rigoroso approccio scientifico, sembrerebbe che l’informazione codificata corrisponda al messaggio TI HO VISTO”.