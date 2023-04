Pichetto: “clima, biodiversità e inquinamento crisi globali da affrontare insieme, agire adesso”

MeteoWeb

“Le tre crisi globali rappresentate da cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento, vanno affrontate contemporaneamente e in modo efficace“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo nella sessione plenaria che avvia il G7 Clima, Energia e Ambiente di Sapporo, in Giappone. “La trasformazione delle nostre economie non può che avvenire attraverso la condivisione con tutte le economie, sviluppate e no. La dimensione nazionale e la cooperazione tra Paesi G7 non bastano, occorre travalicare i nostri confini e aprire a collaborazioni con altri Paesi, il G20 in particolare“.

“La sicurezza energetica – ha spiegato Pichetto – diventa oggi un obiettivo ancora più importante: per affrancarci dalle dipendenze immaginare un’accelerazione della transizione energetica verso un futuro di decarbonizzazione entro il 2050, sulla base di un approccio tecnologicamente neutrale. La sicurezza energetica va garantita promuovendo la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e con un’efficiente diversificazione delle fonti, degli approvvigionamenti e delle rotte“.

“E’ la scienza – ha concluso il ministro – che ci guida nell’individuare sfide, pericoli e soluzioni che abbiamo a portata di mano“.