Pichetto: “L’apertura del G7 ai biocarburanti è un segnale forte”

“L’apertura del G7 ai biocarburanti è un segnale forte per l’Italia e per la Commissione europea. D’altra parte, la nostra richiesta sui biocarburanti non è sulle emissioni ma sulla neutralità carbonica. Quindi si tratta di dire: per i biocarburanti che fanno, nella fase iniziale del processo, captazione di CO2 si tratta di dimostrare che la parte di eventuale emissione di CO2 è inferiore alla captazione, quindi è neutro”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto rispondendo ai giornalisti a Misterbianco (Catania) a margine dell’inaugurazione della XV edizione del salone ‘Ecomed Progetto Comfort’, che mette a confronto istituzioni ed imprese sul tema delle energie rinnovabili e della transizione energetica.