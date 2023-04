Trentino, Pichetto: “servono nuovi meccanismi su come gestire gli orsi”

MeteoWeb

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è tornato a parlare della situazione orsi in Trentino. Bisogna “intervenire con meccanismi che possono essere dei regolamenti su come deve essere gestita la situazione“. Si può pensare “al trasferimento se ci sono le condizioni, al controllo delle nascite con la sterilizzazione delle femmine. Non è una cosa dall’oggi al domani, è un percorso che dobbiamo mettere in piedi e che durerà qualche anno”, ha detto Pichetto Fratin alla scuola di formazione politica della Lega, ricordando che c’è un tavolo presso il Ministero con tutti gli esperti, le associazioni nazionali interessate. Il Ministro ha poi evidenziato che gli orsi si avvicinano per un “eccesso di confidenza, si avvicinano troppo all’uomo perché gli dà da mangiare, non c’è un’efficiente raccolta dei rifiuti. Gli orsi abituati a mangiare non scappano più davanti alle persone”.