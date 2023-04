Pillola anticoncezionale gratis: una rivoluzione per la tutela di tutte le donne

MeteoWeb

”Gratis la pillola anticoncezionale per tutte le donne: una rivoluzione per la tutela della salute e l’autodeterminazione delle donne. Ancora una volta certa politica resta indietro rispetto alle istanze di una società che va in tutt’altra direzione: il dibattito che esiste intorno alla denatalità è sbagliato perché ideologico. Le donne vanno sostenute con il welfare ed il lavoro stabile e poi lasciate libere di scegliere se diventare madri o no. Sostenere gravidanze desiderate significa costruire famiglie e società felici perché consapevoli , relegare le donne a ruoli e modelli stereotipati suona preistorico, come molte altre idee di questa maggioranza. Meno male che la scienza e la medicina indicano la strada giusta“. Questo post è stato scritto sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.