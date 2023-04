Piogge torrenziali in Florida: caduti oltre 635mm di pioggia in 24 ore a Fort Lauderdale | FOTO

MeteoWeb

Oggi le piogge torrenziali in Florida hanno causato allagamenti nella metropoli di Miami, costringendo le autorità a chiudere le scuole e, almeno fino alla mattina di domani, l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale. Sono caduti più di 635mm d’acqua in 24 ore a Fort Lauderdale, una città di 180.000 abitanti situata a nord di Miami, secondo i servizi meteorologici americani. Una cifra superiore al record dell’aprile 1979, che era di 370mm.

Queste piogge torrenziali hanno causato molti ingorghi, allagato le strade di accesso all’aeroporto e portato a diverse cancellazioni di voli (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le autorità inizialmente speravano di poter riprendere il traffico aereo oggi ma hanno dovuto rimandare a venerdì la riapertura dell’aeroporto per pulire le piste. Le aree costiere della metropolitana di Miami erano ancora in allerta per le inondazioni, con suoli saturi d’acqua e previste ulteriori precipitazioni. Più di 22mila utenze in Florida sono rimaste senza elettricità mercoledì sera ora locale, secondo poweroutage.us.