Ponte sullo Stretto di Messina: alla faccia di una corretta informazione!

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Ieri sera, per caso, notai in Internet un articolo, pubblicato da un noto quotidiano nazionale, intitolato «Ponte sullo Stretto. Torna il progetto sbagliato». Ne immaginerete il contenuto.

Pertanto, dato che non ero affatto d’accordo con quanto affermato in tale articolo [1÷4], mi azzardai ad inserire il seguente commento (cercando di chiarire che non parlo per sentito dire): «Come ho già scritto anche in vari articoli, non condivido affatto l’affermazione che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina a campata unica sia “il progetto sbagliato”. Ritengo, infatti, quella della campata unica sospesa l’unica soluzione possibile, a causa degli elevati rischi sia sismico che da maremoto dell’area dello Stretto. Circa la resistenza anche al vento ho pure scritto come ritengo anch’essa possibile. Alessandro Martelli, ingegnere sismico, PhD».

Questo mio commento, dopo un po’ di cosiddetta “attesa di moderazione”, fu pubblicato.

Però, poco dopo, fu immediatamente pubblicato anche quello seguente, scritto, evidentemente, da persona molto competente, desiderosa di essere correttamente informata e, soprattutto, assai bene educata: «Martello, guarda che questo è un blog generalista e non una conferenza al CNR! È quindi del tutto inutile che ci sbatti i tuoi galloni e il tuo dottorato, perché sei risibile!».

Sorpreso da questa “reazione” ed anche assai “adirato”, provai a controbattere, soprattutto per verificare la correttezza e l’“imparzialità” della Redazione del giornale: «Leggo che quanto ho scritto non è gradito ad una persona (?) molto gentile ed educata, che, evidentemente, ha capito tutto dell’articolo da me commentato. Penso che le persone intelligenti capiscano che il mio intento non era affatto di “sbattere i miei galloni” (non ne ho affatto bisogno, io), bensì di commentare in modo tecnico e costruttivo affermazioni di carattere tecnico che non condivido. E facendolo in modo educato, io. Alessandro MARTELLI (più d’uno!)».

Questo mio secondo commento, di risposta a quello del “signore” prima citato, restava “in attesa di moderazione”, senza essere pubblicato. Pertanto, scrissi nuovamente, quanto segue: «Se non posso rispondere (in modo non offensivo, io) a chi offende cancello tutto. Vuol dire che commenti critici non sono graditi, da….. (omissis)?».

Questo mio ulteriore commento fu quasi subito pubblicato, mentre quello precedente restava ancora “in attesa di moderazione”! Quindi, inviai il mio ultimo commento, «I commenti critici non sembrano proprio graditi, ma le offese sì! Prendo atto», e, quasi subito, come del resto avevo preannunciato, cancellai tutti i miei commenti.

Che tristezza!

