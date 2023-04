Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti alla Camera: “è opera ecologista, ridurrà inquinamento dello Stretto”

MeteoWeb

Il prof. Vincenzo Pepe, Presidente della storica associazione ambientalista Fare Ambiente, è intervenuto oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati sul Ponte sullo Stretto. L’ambientalista è stato audito dalle commissioni riunite Ambiente e Trasporti che stanno analizzando il tema del Ponte sullo Stretto.

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera ecologista“, ha esordito Pepe spiegando che “nello Stretto di Messina c’è un’altissima densità di rifiuti provocata dall’assenza del Ponte. I traghetti scaricano ingenti quantità di inquinanti come se fossero centrali elettriche a olio combustibile, determinando anche una situazione di alto rischio sanitario per le popolazioni della zona. Ho avuto occasione di usufruire di Ponti che sono meravigliosi in comunità in cui le politiche ambientali sono progredite. Il Ponte sullo Stretto sarà il mezzo per far sì che, con la mobilità su rotaia, si possa andare sugli obiettivi che l’UE ci dà per i trasporti del 2050, con gli aumenti del traffico di merci su rotaie rispetto al gommato entro il 2030. Per noi è un’opera sostenibile ed è anche un simbolo di rilancio del sistema industriale del Mediterraneo. Il problema non è la fattibilità, la valenza ambientale e sociale, ma è solo un problema politico, ideologico. L’Italia, dal punto di vista ambientale, è molto provinciale. Lo sviluppo comporta sempre il rischio, non c’è rischio zero. Io per venire qua ho utilizzato la bici, l’auto, la TAV. Ce ne sono tanti che ora utilizzano la TAV e che erano contrari“.