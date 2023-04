La portaerei George Bush nello Stretto di Messina: verso escalation con l’Iran

MeteoWeb

Gli Stati Uniti hanno deciso di estendere il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei George H.W. Bush per fornire opzioni ai responsabili politici dopo gli attacchi mortali della scorsa settimana in Siria da parte delle milizie sciite sostenute dall’Iran. Ecco perché stamani la gloriosa portaerei della celebre marina militare americana sta attraversando lo Stretto di Messina, diretta verso la costa di fronte a Israele, Libano e Siria proprio per affrontare l’Iran, tra l’altro stretto alleato di Cina e Russia.

Nello Stretto di Messina, una delle zone più popolose d’Italia, oltre 500 mila persone hanno in questi minuti la visuale sulla nave da guerra USA, percependo sulla propria pelle e con i propri occhi i venti di guerra che soffiano sul mar Mediterraneo. La stessa portaerei aveva già attraversato lo Stretto dieci giorni fa, ma in senso di marcia opposto.