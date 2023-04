Portavoce della forestale: “Orsa JJ4 aggressiva anche in fase di ricerca”

MeteoWeb

In merito alla cattura dell’orsa JJ4 il portavoce della forestale ha riferito in comunicato stampa: “La procedura che è stata adottata in questi dieci giorni nella zona alcune foto-trappole. L’orsa è riuscita a distruggere le foto-trappole e anche i cartelli vicini. Questo è sicuramente segno di grande aggressività che l’orsa ha mostrato anche in fase di ricerca e questo ha preoccupato non poco le nostre squadre.”

“Stanotte verso le ore 11 è scattata la trappola che ha catturato l’orso con i due cuccioli. E’ intervenuta la squadra cattura che è una squadra ad altissima professionalità specializzata, insieme ai due veterinari, che è intervenuta nel luogo. Poi, è stata riaperta la trappola: i due cuccioli si sono allontanati – il terzo si era già allontanato da solo in precedenza. Abbiamo in seguito provveduto il trasferimento dell’orsa sedata al Casteller e alle due di notte era già sveglia. Attualmente è tranquilla e attendiamo le valutazioni e abbiamo richiesto anche ai guardiani una certa accortezza per l’aggressività che ha dimostrato anche in fase di cattura”.