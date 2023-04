Precipitano in crepaccio, salvi 2 scialpinisti in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Intervento del Soccorso alpino valdostano questa mattina sul Monte Rosa per il recupero di due scialpinisti caduti in un crepaccio. Si tratta di due francesi, 32 e 48 anni. L’incidente si è verificato sul ghiacciaio del Lys, a quota 3700 metri circa. I due sono caduti per una decina di metri e uno è rimasto incastrato nel ghiaccio. Le condizioni di entrambi appaiono buone. Uno dei due presenta stato di ipotermia. Sul posto il SAV con equipaggio di elisoccorso (con tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e medico a bordo) e il supporto di due tecnici SAV.