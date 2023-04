Previsioni Meteo Aeronautica Militare: brusco peggioramento, maltempo e neve da domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 12 aprile, e fino a lunedì 17 aprile, evidenziando l’arrivo di una nuova perturbazione.

Le previsioni meteo per il 12 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso con nevicate nella notte e al mattino sui rilievi di Trentino-Alto Adige e Veneto oltre i 1300-1500 metri. Nel pomeriggio peggiora anche sul resto del Nord, con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e in successiva estensione serale anche a parte dell’Emilia e al Triveneto; fenomeni più diffusi sulla Lombardia orientale. Dalla sera quota neve su Alpi e Prealpi in generale discesa fino ai 1500 metri.

Al Centro e Sardegna, al mattino sulle regioni peninsulari molte nubi ma con successive ampie schiarite pomeridiane, salvo locali annuvolamenti che persisteranno a ridosso dei rilievi. Dalla sera aumento della nuvolosità compatta sull’alta Toscana; sulla Sardegna cielo sereno o al più velato, ma con sensibile aumento di innocua copertura bassa e stratiforme da fine giornata.

Al Sud e Sicilia, sull’isola cielo generalmente sereno con al più transito di velature; sul resto del Sud mattinata all’insegna di un’estesa nuvolosità, più compatta sulle regioni tirreniche. Dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti, ad eccezione di persistenti locali addensamenti sulle aree montuose campane.

Temperature minime in calo sulla Puglia salentina, senza variazioni di rilievo su Alpi ed Emilia occidentale, in rialzo sul resto del Paese; massime in leggero aumento su Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio, rilievi marchigiani, Sardegna e al Sud, più marcato sulle isole maggiori, in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto centro-occidentale e rilievi friulani, stazionarie sul resto d’Italia.

Venti generalmente deboli meridionali su Liguria e al Centro-Sud, con rinforzi dalla sera sulle aree appenniniche; ventilazione moderata o localmente forte da Ovest sulle Alpi; deboli orientali in Val Padana e variabili sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a molto mosso il basso Ionio; generalmente poco mossi Canale di Sardegna e Adriatico, ma con moto ondoso in aumento fino a mosso sul Canale di Sardegna dal pomeriggio/sera; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi al mattino al largo il Mar Ligure e il Tirreno centrale.

Il bollettino dal 13 al 17 aprile

Giovedì 13, al Nord, molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successive schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Attese nevicate su Alpi e Prealpi con quota neve in calo fino a 1200 metri, anche fino a 1000 metri su quelle orientali dove saranno più diffuse. Deboli nevicate, invece, sull’Appennino settentrionale oltre i 900-1000 metri.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità in graduale aumento sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni sul versante adriatico. Quota neve sull’appennino oltre i 1200 metri; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, ma con nubi più consistenti in serata sull’area settentrionale dell’isola con associate piogge e locali rovesci.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente velato ma con nuvolosità più consistente a partire dal pomeriggio e possibilità di piogge sparse su area tirrenica e Puglia centromeridionale.

Temperature minime in diminuzione al Nord-Ovest e sul Triveneto, in rialzo al Centro-Sud, stazionarie altrove; massime in tenue aumento su Piemonte centrale, alta Toscana e al Sud, in calo altrove, più marcato sull’Emilia-Romagna occidentale.

Venti da Ovest/Nord-Ovest: forti sulla Sardegna, moderati con raffiche fino a forti altrove; attenuazione serale della ventilazione su regioni tirreniche peninsulari e pianura padana.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi, fino ad agitati dalla sera Mar di Sardegna e Tirreno centrale.

Venerdì 14 ancora tempo all’insegna dell’instabilità su regioni Nord adriatiche e gran parte del Centro-Sud peninsulare con possibilità di precipitazioni sparse ma in assorbimento serale; poche nubi sul resto del Nord. Dalla sera, tuttavia, l’arrivo di un nuovo impulso da Ovest porterà le prime piogge su rilievi alpini occidentali, Toscana e Sardegna.

Sabato 15 nuova ondata di maltempo al Centro-Sud, con coinvolgimento pomeridiano anche del Nord-Est; meno probabili e consistenti le piogge al Nord-Ovest e sulle isole maggiori.

Domenica 16 nella giornata di domenica ancora molte nubi con possibili precipitazioni al Centro-Sud. Alternanza di schiarite e annuvolamenti al settentrione.

Lunedì 17 residua instabilità sulle regioni centrali e meridionali, mentre persisterà un cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, salvo locali addensamenti sui rilievi alpini dove saranno possibili deboli precipitazioni.