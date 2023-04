Previsioni Meteo Aeronautica Militare: brusco peggioramento, temporali e burrasca forte

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 13 aprile, e fino a martedì 18 aprile, evidenziando un nuovo colpo di coda dell’inverno, con maltempo e abbassamento delle temperature.

Le previsioni meteo per il 13 aprile 2023

Al Nord, molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successive schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Attese nevicate su Alpi e Prealpi con quota neve in calo fino a 1200 metri, anche fino a 1000 metri su quelle orientali dove saranno più diffuse. Deboli nevicate, invece, sull’Appennino oltre i 900-1000 metri.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità in graduale aumento sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco su Toscana, Umbria, Marche e dalla sera sul Lazio. In serata parziale attenuazione dei fenomeni con locali schiarite sul versante adriatico. Quota neve sull’Appennino oltre i 1200 metri; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, ma con nubi più consistenti in serata sull’area settentrionale dell’isola con associate piogge e locali rovesci.

Al Sud e Sicilia, inizialmente cielo sereno ma con progressivo aumento di nubi alte da Ovest fino a cielo parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso dal primo pomeriggio. Nel corso delle ore pomeridiane graduale aumento della nuvolosità compatta con possibilità di piogge sparse su area tirrenica e Puglia centromeridionale.

Temperature minime in lieve flessione lungo l’arco alpino e sulla pianura lombarda, in debole rialzo al Sud, su Lazio, Abruzzo, Toscana meridionale e Sardegna occidentale, stazionarie altrove; massime in tenue aumento su Piemonte centrale, alta Toscana e al Sud, in calo altrove, più marcato su Emilia-Romagna occidentale e Trentino-Alto Adige.

Venti da Ovest/Nord-Ovest: forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, moderati con raffiche fino a forte altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi, fino ad agitati dalla sera Mar di Sardegna e Tirreno centrale.

Il bollettino dal 14 al 18 aprile

Venerdì 14, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, salvo addensamenti compatti sulle relative Alpi; al mattino ancora molte nubi altrove con piogge e isolati temporali. Nevicate sulle relative Alpi e Prealpi otre i 1200-1300 metri, deboli sul restante Appennino oltre i 1000 metri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con ampie schiarite sulla Pianura Padana.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in successivo assorbimento pomeridiano; neve oltre i 1200 metri.

Al Sud e Sicilia, molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse e isolati temporali in successiva attenuazione serale; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Sud, salvo nubi più compatte nel pomeriggio con associate possibili piogge.

Temperature minime in calo su tutto il Paese; massime in forte diminuzione al Sud, meno marcata su Marche e Abruzzo, in aumento al Nord e stazionarie altrove.

Venti da Ovest/Nord-Ovest: forti sulla Sardegna, moderati altrove ma con raffiche fino a forti al Sud e lungo la catena alpina.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico; da mosso a localmente molto mosso lo Ionio; molto mossi i restanti mari, fino ad agitato al largo il Mar Ligure.

Sabato 15 nuovo peggioramento al Centro-Sud, con coinvolgimento pomeridiano anche del Nord-Ovest; meno probabili e consistenti le piogge al Nord-Est.

Domenica 16 ancora molte nubi con possibili precipitazioni al Centro-Sud. Alternanza di schiarite e annuvolamenti al settentrione ma con possibili piogge pomeridiane.

Lunedì 17 residua instabilità sulle regioni centrali, mentre persistono le piogge al Sud; cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, salvo locali addensamenti sui rilievi alpini.

Martedì 18 poche novità, con ancora possibili precipitazioni sparse al meridione; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto d’Italia.