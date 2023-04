Previsioni Aeronautica Militare: da oggi cambiano le condizioni meteo sull’Italia

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 2 e 3 aprile, evidenziando che nella giornata di oggi, Domenica delle Palme, è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteo: sull’Italia arriverà una perturbazione nordatlantica che riporterà la pioggia su gran parte del Paese.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 2 aprile 2023

Al Nord, irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti compatti associati a rovesci ed isolati temporali fra Lombardia sudorientale, Veneto ed Emilia-Romagna in estensione anche su Friuli Venezia Giulia; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del settentrione con addensamenti a ridosso dei rilievi alpini, della Liguria e del basso Piemonte associati a locali piovaschi; neve generalmente oltre i 1500-1700 metri.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulla Sardegna con rovesci sparsi ed isolati temporali; nuvolosità variabile sulle restanti regioni con annuvolamenti in intensificazione dapprima su Toscana e settore adriatico in estensione al resto del Centro ed associati a precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sulle aree interne; a fine giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sul versante tirrenico e sull’Umbria e ad insistere su quello adriatico.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare con locali addensamenti associati a locali piovaschi ma con rapido peggioramento ad iniziare dalla Sicilia ed in estensione a Calabria e aree tirreniche in generale; dalla nottata fenomeni in intensificazione sulle aree ioniche ad iniziare da quelle calabresi.

Temperature massime senza variazioni di rilievo su Alpi e Prealpi, in calo altrove, più marcato su Emilia-Romagna e isole maggiori.

Venti, da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna in rotazione da Nord; deboli o moderati occidentali sulla Sicilia in intensificazione pomeridiana; moderati da Est-Nord Est al Centro, Liguria e coste dell’alto Adriatico; moderati meridionali sulla Puglia e Calabria ionica; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto agitati mar di Corsica e Sardegna in estensione al canale di Sardegna; molto mossi mar ligure e tirreno con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; poco mosso l’Adriatico; mossi i restanti bacini con moto ondoso in rapido aumento nello Stretto di Sicilia dalla serata.

Il bollettino per domani 3 aprile 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare con addensamenti responsabili di locali piogge. Peggiora dal pomeriggio su Liguria, Lombardia e Piemonte con qualche rovescio e isolato temporale, mentre locali nevicate sono attese sui rilievi alpini oltre i 1000 metri.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulla Sardegna, con residui fenomeni localmente temporaleschi, in assorbimento durante il pomeriggio. Decise schiarite dalla serata. Cielo molto nuvoloso sul resto del centro con precipitazioni sulle regioni adriatiche anche temporalesche, localmente nevose sui rilievi abruzzesi oltre i 600 metri. Tendenza a graduali ma ampie schiarite sulle regioni tirreniche e sull’Umbria.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali sparsi, localmente intensi sulla Calabria.

Temperature minime in diminuzione sulla Sicilia; stabili o in lieve calo al nord oltre che su Toscana e Calabria; in lieve rialzo sulle restanti regioni; massime in aumento su Sardegna, pianura padano emiliana, pianura piemontese e ponente ligure; stazionarie su Valle d’Aosta e Lazio centro meridionale; in calo altrove, marcato su Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulle coste adriatiche ed al Centro-Sud, in attenuazione serale sulla Sardegna; generalmente deboli occidentali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Ionio; molto mossi i restanti bacini.