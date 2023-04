Previsioni Meteo Aeronautica Militare: gli ultimi aggiornamenti per Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 7 aprile, e fino a mercoledì 12 aprile, fornendo un aggiornamento anche per Pasqua e Pasquetta.

Le previsioni meteo per il 7 aprile 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, in special modo su Alpi, Prealpi e regioni occidentali, con nevicate sparse, in generale al di sopra degli 1200 metri, su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale, e rovesci o temporali sparsi al Nord-Ovest, in attenuazione dalla sera.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi medio-alte dal tardo mattino sul settore peninsulare e di quelle compatte dal pomeriggio sulle regioni tirreniche peninsulari, seguite da rovesci o temporali diffusi; bel tempo invece sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo in generale poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi compatte dalla sera sulla Campania.

Temperature minime in aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord-Ovest ed in aumento sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 8 al 12 aprile

Sabato 8, al Nord, al mattino residui addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; molte nubi su Alpi e Prealpi centrorientali, con rovesci o temporali sparsi, in estensione dalla sera anche al resto del triveneto; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali diffusi sulle regioni tirreniche peninsulari, in attenuazione dal pomeriggio sulla Toscana e dalla sera anche sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, iniziali estese e spesse velature sul settore peninsulare e bel tempo sulla Sicilia. Durante la mattinata avremo il graduale aumento delle nubi compatte sulle sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi in estensione serale anche alle regioni adriatiche.

Temperature minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in aumento sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del Nord, Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale, stazionarie su Triveneto e Sardegna, in diminuzione sul resto della penisola.

Venti moderati di maestrale sulle due isole maggiori; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi Tirreno, mar Ligure, canale di Sardegna e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.

Domenica 9 estesa nuvolosità cumuliforme sulle regioni centrorientali del Nord, ed al Centro-Sud, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio al Centro-Nord; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Lunedì 10 addensamenti compatti sulle regioni centrali adriatiche e regioni ioniche, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole o al più moderata intensità, in generale attenuazione dalla sera; bel tempo sul resto del Paese, tendente a divenire velato dalla sera al Nord.

Martedì 11 estese velature su tutto il Paese, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio sulle Alpi, con deboli nevicate al di sopra dei 1500 metri.

Nella giornata di mercoledì 12 ancora estese velature con aumento delle nubi cumuliformi lungo l’area appenninica centromeridionale, accompagnate da rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali.