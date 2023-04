Previsioni Meteo: Pasqua all’insegna del maltempo al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 8 e 9 aprile, evidenziando instabilità soprattutto al Centro/Sud nella giornata di Pasqua.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 8 aprile 2023

Al Nord, poche nubi sulle regioni occidentali. Nuvoloso altrove con rovesci e temporali sparsi che, dal primo pomeriggio, si manifesteranno sulle aree alpine e prealpine del triveneto per poi estendersi a quelle pianeggianti. In serata, a fronte di un miglioramento sul settore montuoso, i fenomeni interesseranno la bassa Lombardia e l’Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità variabile sull’isola con locali rovesci durante le ore centrali seguiti da estese schiarite. Molte nubi invece per le regioni peninsulari accompagnate da rovesci e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio che, dalla seconda parte della mattinata tenderanno a interessare anche le altre aree. Fenomeni in esaurimento e conseguenti schiarite, nel pomeriggio, sulla Toscana, in serata per le restanti regioni. Farà eccezione l’Abruzzo dove ancora insisteranno locali rovesci.

Al Sud e Sicilia, per Calabria e Sicilia poche nubi che, dalla serata, si faranno più consistenti lungo le aree tirreniche dove saranno possibili occasionali rovesci. Altrove copertura nuvolosa in graduale aumento associata a rovesci temporaleschi limitati, nella prima parte della giornata, a Campania, Molise e Gargano, in successiva estensione anche alle altre aree.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, Lombardia, Amila-Romagna occidentale, Calabria, Salento e Sicilia; in calo su appennino romagnolo, centro peninsulare, Nord Sardegna, Campania, Molise e Puglia garganica; stazionarie altrove.

Venti deboli o moderati: settentrionali su Liguria e regioni centrali tirreniche; occidentali sulla Sardegna, in rotazione da Nord; meridionali sul resto del Centro-Sud con tendenza a diventare settentrionali per Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, occidentali su Calabria e Sicilia. Deboli orientali sulle altre regioni del Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo Ionio. Mossi Mar Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno, temporaneamente molto mosso quest’ultimo nella sua porzione centro-settentrionale; moto ondoso in attenuazione per il Mar Ligure. Poco mossi tendenti a mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 9 aprile 2023, Pasqua

Al Nord, nuvolosità irregolare, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi e possibili locali rovesci. Occasionali nevicate sono attese su settore alpino orientale oltre i 1300 metri in attesa di un generale miglioramento, con graduali ma ampi rasserenamenti su tutto il settentrione dalle ore pomeridiane.

Al Centro e Sardegna, prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sardegna salvo temporanei addensamenti sul settore orientale, dove saranno possibili sporadici piovaschi. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni adriatiche, con precipitazioni sparse in assorbimento nelle ore pomeridiane, anche in forma di rovescio, e con qualche nevicata oltre i 1300 metri; annuvolamenti anche compatti altrove ma con nubi in graduale diradamento, con deboli piogge e qualche rovescio, più frequenti sul Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo da parzialmente a molto nuvoloso con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature minime in calo su Alpi, Sardegna e Lazio; stazionarie sulle restanti porzioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché su Molise e Toscana; in tenue rialzo altrove; massime in diminuzione al settentrione e al meridione, meno marcata sul Triveneto; senza variazioni di rilievo su Marche, Abruzzo e Sardegna; in aumento sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, con rinforzi sulle aree appenniniche meridionali; deboli variabili al settentrione.

Per quanto riguarda i mari, poco mosso il Mar Ligure; mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo Stretto di Sicilia la sera.