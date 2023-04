Previsioni Meteo: ponte del 1° maggio con maltempo in diverse regioni

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 27 aprile, e fino a martedì 2 maggio, evidenziando una fase di maltempo nel ponte del 1° maggio.

Le previsioni meteo per il 27 aprile 2023

Al Nord, addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, con possibilità di occasionali piovaschi sui rilievi nord orientali; cielo per lo più velato sul resto del settentrione salvo qualche annuvolamento un po’ più consistente su Liguria e rilievi appenninici.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza velato da nubi medio alte ma sempre in un contesto asciutto.

Al Sud e Sicilia, bel tempo con velature medio alte in transito. Locali annuvolamenti ad evoluzione diurna saranno possibili a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli calabresi dove non si escludono occasionali fenomeni.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord peninsulare ed in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sicilia meridionale, stazionarie su Calabria, coste tirreniche e Pianura Padana, in aumento sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione; generalmente poco mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 28 aprile al 2 maggio

Venerdì 28, al Nord, addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli fenomeni sui rilievi confinali; estese velature sul resto del settentrione, tendenti a divenire nubi basse dal pomeriggio sulla Liguria.

Al Centro e Sardegna, estese velature su tutto il Centro, tendenti a divenire nubi basse dalla sera sulla Toscana.

Al Sud e Sicilia, cielo velato su tutto il Sud.

Temperature minime in aumento su tutto il Paese; massime stazionarie sulla Liguria, regioni centrali tirreniche peninsulari, Campania, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Adriatico meridionale e Ionio; poco mossi i restanti mari.

Sabato 29 addensamenti compatti su Alpi, Prealpi ed aree interne centromeridionali peninsulari; estese velature sul resto del Paese, spesse sul Nord-Ovest, in estensione serale al resto resto delle regioni centroccidentali del Nord ed al Centro-Sud.

Domenica 30 cielo molto nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi ed intensi dalla sera sul Nord-Ovest; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Lunedì 1° maggio cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare, con rovesci o temporali diffusi, intensi al centro–nord; velato sul resto del paese.

Nella giornata di martedì 2 maggio ancora maltempo su tutto il Paese, con rovesci o temporali diffusi, in parziale attenuazione dalla sera sulle regioni tirreniche ed alpine.