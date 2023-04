Previsioni Meteo, Aeronautica Militare: ponte del 25 aprile con rovesci e temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 21 aprile, e fino a mercoledì 26 aprile, fornendo le prime indicazioni per il ponte del 25 aprile.

Le previsioni meteo per il 20 aprile 2023

Al Nord, ancora cielo molto nuvoloso o coperto sul Nord-Ovest e regioni alpine, con rovesci o temprali diffusi, localmente anche intensi, specie su Piemonte e Lombardia, in generale attenuazione dal tardo pomeriggio; velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso sulla Toscana settentrionale oltre che su Marche e Abruzzo, con deboli precipitazioni, anche in forma di rovescio, in estensione nelle ore centrali alle restanti aree interne della Toscana, all’Umbria e al Lazio. Bel tempo sulla Sardegna, con qualche nube ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli orientali.

Al Sud e Sicilia, cielo per lo più velato sulle regioni peninsulari, con qualche addensamento un po’ più consistente tra mattino e pomeriggio in prossimità dei rilievi appenninici, dove saranno possibili occasionali piovaschi e isolati rovesci. Generale miglioramento dalle ore pomeridiane con ampi rasserenamenti, eccezion fatta per qualche innocuo annuvolamento serale su Molise, Puglia garganica, Salento e Sicilia.

Temperature minime in flessione su Nord Piemonte, rilievi marchigiani ed Umbria; in rialzo sulle restanti zone alpine centro occidentali, pianura emiliano-romagnola, regioni meridionali tirreniche ed isole maggiori; pressoché stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Lombardia, Triveneto, levante ligure, Umbria, regioni centrali tirreniche, restanti aree appenniniche centrali, Campania, Sardegna e Sicilia meridionale; in diminuzione su Piemonte e rilievi emiliano-romagnoli; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio.

Venti da deboli a localmente moderati nordorientali su Calabria ionica e Sicilia; deboli orientali sulla Pianura Padana e variabili sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Stretto di Sicilia e basso Ionio; generalmente mossi Canale di Sardegna e Tirreno meridionale ad Ovest; da poco mosso a mosso il Mar di Sardegna; poco mosso, tendente a mosso lo Ionio settentrionale; poco mossi gli altri bacini.

Il bollettino dal 22 al 26 aprile

Sabato 22, al Nord, addensamenti bassi intervallati da estese velature, senza fenomeni associati durante il giorno. In serata aumento delle nubi compatte su Alpi e Prealpi, e nubi alte e sottili sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o velato.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con al più un moderato aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali, sulle regioni tirreniche, accompagnate da locali deboli fenomeni.

Temperature minime in diminuzione in Pianura Padana, Sicilia e Valle d’Aosta, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in aumento al Centro-Nord ed aree costiere ioniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure, Tirreno ed Adriatico centrosettentrionale; mossi i restanti mari.

Domenica 23 molte nubi compatte sulle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Lunedì 24 cielo molto nuvoloso sulle regioni centrorientali del Nord e regioni centrali peninsulari, con rovesci o temporali diffusi, in estensione dal tardo mattino anche a Campania, Molise e Puglia garganica, in successiva generale attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Martedì 25 e mercoledì 26 cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree interne del settore peninsulare, accompagnate da rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali.