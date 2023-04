Previsioni Meteo Aeronautica Militare: peggioramento in arrivo al Centro/Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 18 aprile, e fino a domenica 23 aprile, evidenziando un possibile peggioramento in arrivo al Centro/Nord nella giornata di giovedì.

Le previsioni meteo per il 18 aprile 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso ma con ampie schiarite dal mattino sulla pianura padana; possibili isolati piovaschi lungo l’arco alpino. Dalla sera attesi locali annuvolamenti sulla bassa pianura lombarda.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti con associate piogge sparse e isolati temporali nelle ore centrali della giornata; sulle regioni peninsulari molte nubi con piogge sparse, insistenti su Marche meridionali e Abruzzo al mattino. Nel corso del pomeriggio attesi isolati temporali su Toscana e Lazio meridionali. Dalla sera attenuazione dei fenomeni con rasserenamenti lungo le coste tirreniche.

Al Sud e Sicilia, sulla Sicilia alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi più consistenti nel pomeriggio sull’area centro-orientale con associate deboli piogge; altrove cielo parzialmente nuvoloso con piogge sparse e intermittenti. Nelle ore pomeridiane possibilità di isolati temporali a ridosso delle aree montuose di Puglia, Basilicata e Campania.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud peninsulare, su Emilia-Romagna, Liguria, bassa Lombardia, basso Veneto e Alpi orientali, stazionarie altrove; massime in lieve flessione sulla Sardegna, senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Lazio e Campania, in rialzo sul resto del Paese, più marcato sull’Emilia-Romagna.

Venti settentrionali: moderati con raffiche fino a forte sull’Appennino tosco-emiliano e sulla Sicilia, moderati sul resto del Centro-Sud; – deboli orientali sulla pianura padana occidentale, deboli settentrionali sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure e alto Adriatico; mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in attenuazione su Mar di Sardegna, Tirreno centrale e basso Adriatico.

Il bollettino dal 19 al 23 aprile

Mercoledì 19, al Nord, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti più consistenti lungo l’arco alpino. Dal primo pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso su Triveneto e Lombardia con successive precipitazioni serali, anche a carattere di rovescio o temporale; quota neve in calo fino 1400-1600 metri sulle Alpi orientali.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti su tutte le regioni, con possibilità di piogge sparse e isolati temporali a ridosso delle aree interne nelle ore centrali della giornata.

Al Sud e Sicilia, poche nubi sulla Sicilia, al più localmente più consistenti sull’area settentrionale dell’isola; tempo variabile sulle regioni peninsulari, con annuvolamenti compatti associati a precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento al Centro, su Alpi occidentali, Molise, Campania settentrionale, Basilicata meridionale e Sicilia, in tenue flessione su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti generalmente deboli variabili, salvo locali rinforzi da Nord sul versante adriatico.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente mossi al largo lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; poco mossi i restanti mari, al più mosso dalla sera il Sanale di Sardegna.

Giovedì 20 tempo in peggioramento al Centro-Nord con possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale ma in rapida attenuazione sulle regioni centrali dal tardo pomeriggio. Spiccata variabilità al Sud e sulle isole maggiori.

Venerdì 21 residua instabilità al Nord, almeno fino al pomeriggio; successive schiarite dalla sera sulla Pianura Padana. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Paese, con possibilità di locali precipitazioni a ridosso dei rilievi nelle ore più calde della giornata.

Nella giornata di sabato 22 è atteso tempo variabile, con annuvolamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata ma senza fenomeni associati.

Domenica 23 nuova perturbazione in arrivo al Nord con possibilità di precipitazioni. Transito di nuvolosità medio-alta sul resto del Paese.