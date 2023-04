Previsioni Meteo: da domani le prime piogge

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 28 e 29 aprile, evidenziando per domani l’arrivo delle prime piogge, aprendo una fase di maltempo che caratterizzerà il Ponte del 1° Maggio.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 aprile 2023

Al Nord, nuvoloso su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni sulle aree confinali, nevose sulle cime più alte tra Lombardia e Ato Adige. molte nubi anche sulla Liguria ma in un contesto asciutto. Sulle altre regioni estesa copertura a carattere medio-alto e stratificato con addensamenti pomeridiani più compatti sul resto di Friuli-Venezia Giulia e Veneto orientale dove si manifesteranno deboli e isolati rovesci.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o parzialmente velato anche se, nel pomeriggio, non mancheranno annuvolamenti di maggiore consistenza su Toscana, Umbria e rilievi tra Lazio e Abruzzo; per questi ultimi ci sarà la possibilità di brevi piovaschi.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento ovunque che sarà progressivamente offuscato da nuvolosità alta e sottile sempre più estesa. Da non escludere qualche breve e occasionale rovescio pomeridiano, al confine tra Puglia e Basilicata, in virtù di nubi temporaneamente più sviluppate.

Temperature massime in leggero calo per Alpi e Prealpi centro-orientali, Liguria, litorali tirrenici e Sicilia meridionale; stazionarie sul resto del Nord e sulle aree appenniniche; in rialzo altrove.

Venti moderati settentrionali sulla Puglia centro-meridionale, tendenti ad attenuarsi e disporsi da Sud. Deboli variabili sul resto del paese con rinforzi di brezza nel pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ionio e basso Adriatico, in attenuazione quest’ultimo. Poco mossi gli altri mari con moto ondoso in intensificazione per Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno sud-occidentale.

Il bollettino per domani 29 aprile 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e Liguria, con deboli piogge o rovesci sparsi, in estensione pomeridiana anche al resto del Nord-Ovest, in successiva attenuazione serale; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con piogge o rovesci sparsi, sulle regioni tirreniche peninsulari, in spostamento dal pomeriggio alle aree appenniniche e regioni adriatiche.

Al Sud e Sicilia, estese velature su tutto il meridione, tendenti a divenire spesse dal pomeriggio, con deboli piogge su Campania, Molise, Basilicata e Puglia centrosettentrionale.

Temperature minime in aumento su tutto il Paese; massime in diminuzione su Alpi occidentali, Appennino settentrionale, regioni tirreniche peninsulari e Marche, in aumento su isole maggiori, Alpi e Prealpi centrorientali e regioni ioniche, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Adriatico e Mar Ligure; da poco mossi a mossi i restanti mari.