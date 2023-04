Previsioni Meteo Liguria: vento forte e rovesci tra oggi e domani

MeteoWeb

Vento forte e rovesci, anche intensi, attesi tra oggi e domani in Liguria: è quanto prevede il bollettino di vigilanza meteorologica elaborato da Arpal. Oggi previste piogge sparse anche a carattere di rovescio nell’interno, più probabili sulle zone ACE, di intensità al più moderata. Venti localmente forti (50-60km/h) da Sud sui crinali delle zone BD.

Domani fin dal mattino piogge deboli associate a rovesci anche moderati, continue e persistenti sulle coste della zona B e parte orientale della zona A, dove le cumulate potranno raggiungere nelle ore centrali valori localmente significativi; fenomeni sparsi ed intermittenti sul resto della regione con rovesci pomeridiani nell’interno, più probabili sulle Marittime in esaurimento nel pomeriggio. Venti da Sud, Sud-Est 40-50km/h sulle zone BCE con locali rinforzi e raffiche sui crinali.

