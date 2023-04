Previsioni Meteo Lombardia: Domenica delle Palme all’insegna dell’instabilità

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica, associata ad un’area depressionaria atlantica interessa gran parte dell’Europa. Nel corso dei prossimi giorni tale struttura tenderà ad estendersi a sud al bacino del Mediterraneo e a traslare verso l’est Europa. Sulla regione giornate velate o irregolarmente nuvolose, con instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi prealpini centro-orientali, in particolare nella giornata di domani, domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da velato a irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare a tratti estesa.

Precipitazioni: deboli sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Maggiormente interessati i settori orientali e meridionali. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 16 e 20°C.

Zero termico: attorno a 1800 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali; in montagna da nord nordest: fino al primo mattino e nuovamente verso sera moderati, con raffiche fino a forti e localmente anche a carattere di Foehn sul Nordovest, in giornata in attenuazione.