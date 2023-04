Previsioni Meteo Lombardia: maltempo protagonista nel Ponte del 1° Maggio

MeteoWeb

“Una debole struttura anticiclonica porta tempo stabile sulla regione fino al mattino di sabato; qualche velatura e temporanei annuvolamenti venerdì, con bassa possibilità di deboli piovaschi limitata ai rilievi alpini. Da sabato pomeriggio progressivo cedimento dell’anticiclone per l’abbassamento di una perturbazione verso il Mediterraneo Occidentale: sulla Lombardia sabato possibili piovaschi isolati, domenica precipitazioni diffuse a carattere di rovescio con ventilazione in rinforzo da est. Lunedì ancora molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, in probabile esaurimento martedì mattina“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso su Alpi e Prealpi con copertura in aumento nel pomeriggio, in pianura poco nuvoloso al mattino con qualche nube in più nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati piovaschi possibili al pomeriggio o in serata sui settori retici delle Alpi.

Temperature: in lieve rialzo. In pianura minime tra 8°C e 10°C, massime tra 22°C e 24°C.

Zero termico: in risalita fino a 2800-3000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli meridionali con rinforzi in Appennino dal pomeriggio.