Previsioni Meteo Lombardia: dopo Pasquetta cambia tutto, tornano pioggia e neve

MeteoWeb

“L’estensione di un campo di alta pressione garantisce una giornata di Pasquetta asciutta e con poche nubi. Anche la giornata di domani, martedì 11, si presenterà asciutta e con temperature massime oltre i 20°C, ma con un aumento delle nubi che lascia presagire un cambiamento. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 è infatti atteso il passaggio di una moderata perturbazione atlantica, che con buona probabilità riporterà piogge diffuse in pianura, il ritorno della neve oltre i 1500-1700 metri e un generale rinforzo del vento. L’evoluzione per i giorni successivi è incerta, ma ad oggi si indica una bassa probabilità di pioggia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso per nuvolosità alta e poco significativa, eccetto locali e temporanei annuvolamenti più consistenti su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 5-9 °C, massimi tra 19-23 °C.

Zero termico: intorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con locali rinforzi; sulle Alpi moderati nordoccidentali con forti raffiche sui crinali di confine, deboli o moderati da sud sull’Appennino. Possibile foehn in Valchiavenna.