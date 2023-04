Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse, vento forte e temperature in calo

MeteoWeb

“Oggi condizioni stabili grazie a correnti settentrionali in quota. Da domani progressiva rotazione da sudovest del flusso in quota per l’avvicinamento di una saccatura il cui minimo depressionario transiterà sulla regione giovedì: nuvolosità in aumento con precipitazioni dal pomeriggio, via via più diffuse; marcato rinforzo del vento a tutte le quote giovedì con precipitazioni localmente moderate e possibili rovesci; temperature in calo. Venerdì rapido miglioramento, con tempo ancora variabile ma meno perturbato nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità variabile nella prima parte del giorno, più consistente sulle Alpi. Dal pomeriggio cielo tendente a divenire molto nuvoloso o coperto su tutti i settori.

Precipitazioni: deboli sparse dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, in progressiva estensione a tutta la regione e intensificazione. Neve oltre i 1700 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 7°C e 9°C, massime tra 18°C e 20°C.

Zero termico: in abbassamento, intorno a 2000-2200 metri su Alpi e Prealpi. A quote più elevate sull’Appennino.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo, in montagna deboli meridionali con rinforzi sull’Appennino.