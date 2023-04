Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo da stasera, domani anche vento forte

MeteoWeb

“Una saccatura è in abbassamento dal Nord Europa verso l’arco alpino, con flusso in progressiva rotazione da sudovest: oggi nuvolosità in aumento e precipitazioni diffuse dalla serata, domani transito del minimo associato alla saccatura con precipitazioni diffuse, fino a moderate, e generale rinforzo del vento. Venerdì venti da nord con rapide schiarite e massime in nuovo aumento anche per effetti di foehn. Nel fine settimana sulla Lombardia correnti generalmente da nord e da est con tempo variabile ma meno perturbato per la circolazione depressionaria più ampia che si va a generare centrata sull’Adriatico, in lento colmamento”: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in genere molto nuvoloso, qualche irregolare schiarita più probabile sui settori occidentali e dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: diffuse dalla notte e fino a moderate; più insistenti sulle Prealpi centrorientali e al pomeriggio anche su Appennino e pianura con possibili rovesci. In attenuazione ad ovest nella giornata ed in esaurimento sui settori occidentali in serata. Quota neve in calo nella giornata fino a 1200-1400 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in deciso calo. In pianura minime tra 8°C e 10°C, massime tra 11°C e 16°C.

Zero termico: in marcato abbassamento, fino a 1400-1600 metri nel pomeriggio.

Venti: in pianura moderati di direzione rapidamente variabile, con i maggiori rinforzi dai quadranti settentrionali al pomeriggio; in montagna forti da nord. Possibile foehn nelle valli occidentali dal tardo pomeriggio.