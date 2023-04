Previsioni Meteo Lombardia: maltempo e vento forte oggi e domani

MeteoWeb

“Il transito di un minimo depressionario sul Nord Italia tra oggi e domani porta anche in Lombardia precipitazioni diffuse, fino a moderate, e generale rinforzo del vento. Venerdì precipitazioni residue, vento da nord e massime in nuovo aumento con rapide schiarite. Nel fine settimana sulla Lombardia correnti generalmente da nord e da est con tempo meno perturbato ma ancora un po’ variabile a causa della circolazione depressionaria centrata sull’Adriatico, in lento colmamento nei primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani residua nuvolosità sui settori orientali fino al mattino, poi prevalentemente poco nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate in quota con qualche addensamento a ridosso delle Alpi di confine.

Precipitazioni: deboli residue sui settori orientali alla notte, poi assenti salvo che sulle creste di confine dove restano possibili portate da nord fino a metà giornata. Neve oltre 1600-1800 metri.

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in moderato aumento. In pianura minime attorno a 9°C sulla pianura nordoccidentale, attorno a 6° altrove; massime tra 17°C e 19°C.

Zero termico: in risalita a 1800 metri nella mattinata.

Venti: in pianura deboli occidentali, con rinforzi da nord-nordovest sui settori occidentali fino al mattino; in montagna forti da nord, in attenuazione dal pomeriggio. Possibile effetti di foehn nelle valli e sulla pianura occidentale fino alle ore centrali.