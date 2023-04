Previsioni Meteo Lombardia: instabilità residua ad Est

MeteoWeb

“La circolazione depressionaria che ha interessato la regione è in allontanamento verso est, favorendo condizioni più stabili e soleggiate in particolare a ovest, a est rimane ancora instabilità residua. Sabato flussi in quota nordoccidentali a tratti un po’ più umidi con possibilità di piovaschi, specie sui primi rilievi. Domenica il minimo depressionario rinforza una circolazione ciclonica più ampia, che tende a chiudersi sulla penisola italiana; tale configurazione manterrà condizioni variabili, blandamente instabili e poco predicibili sino a metà settimana prossima, con possibilità di ripetuti eventi di precipitazioni, in particolare su zone centro-occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.