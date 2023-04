Previsioni Meteo Lombardia: al via fase variabile, instabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

Oggi “flussi in quota nordoccidentali a tratti un po’ più umidi con possibilità di piovaschi, specie sui primi rilievi“. Domani “il minimo depressionario rinforza una circolazione ciclonica più ampia, che tende a chiudersi sulla penisola italiana; tale configurazione manterrà condizioni variabili, blandamente instabili e poco predicibili sino a metà settimana prossima, con possibilità di ripetuti eventi di precipitazioni, in particolare su zone centro-occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi poco nuvoloso con velature altrove; dalle ore centrali aumento della nuvolosità cumuliforme sui settori orientali della regione, velature a tratti compatte altrove.

Precipitazioni: deboli fino al mattino sulle Alpi di confine, poi da metà giornata e nel pomeriggio possibili isolati e brevi piovaschi sui settori centrali e orientali della regione. Neve oltre 1700 metri.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 19 °C.

Zero termico: attorno a 1900-2000 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile con temporanei rinforzi da est sulla bassa pianura e da nord sui settori di nordovest; in montagna moderati settentrionali, localmente forti sulle creste Alpine e Appenniniche.