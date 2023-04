Previsioni Meteo Lombardia: possibile peggioramento tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

Oggi flussi in quota nordoccidentali a tratti più umidi ed instabili “si disporranno più da nord favorendo un’intensificazione del vento a tutte le quote e qualche instabilità sui rilievi orientali“. Da domani “la circolazione depressionaria tenderà a chiudersi, ruotando attorno alla penisola italiana e favorendo flussi blandamente instabili dai settori orientali. Tra mercoledì e giovedì è atteso un peggioramento un po’ più esteso, ma attualmente con bassa affidabilità previsionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in mattinata poco nuvoloso o velato con tratti di sereno, dal primo pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità, con nuvolosità più compatta sui settori orientali.

Precipitazioni: nel pomeriggio/sera probabili locali rovesci o temporali, a partire da zone prealpine o alpine orientali, in irregolare estensione verso ovest o sudovest con possibile interessamento delle pianure prospicienti, specie quelle orientali. Neve oltre 1900 metri.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero calo. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 19 °C.

Zero termico: in lento aumento sin oltre 2400 metri.

Venti: in pianura in mattinata deboli variabili, dal pomeriggio orientali con locali rinforzi; in montagna deboli o moderati settentrionali, localmente forti sulle creste Alpine, forti orientali nel pomeriggio su Appennino.