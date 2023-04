Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e calo termico in arrivo

MeteoWeb

“Oggi e domani una vasta circolazione depressionaria, attualmente con un minimo sul Sud Italia, determina sulla Lombardia flussi freschi dai quadrati orientali con nuvolosità più accentuata a est e prevalentemente sereno o poco nuvoloso a ovest; tale situazione potrà favorire blanda instabilità pomeridiana con possibilità di isolati rovesci sui rilievi. Per mercoledì e giovedì condizioni via via più instabili a causa di una depressone sull’Europa nord-orientale in moto retrogrado verso ovest: sulla regione possibili precipitazioni diffuse, in particolare giovedì ed un significativo calo termico. Venerdì condizioni variabili con possibili precipitazioni residue; sabato condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso la mattina, con nubi un o’ più insistenti a est e sulla bassa pianura, nuvolosità in irregolare aumento dalle ore pomeridiane, specie sui rilievi.

Precipitazioni: possibili locali rovesci o temporali pomeridiani, più probabili sui rilievi prealpini centro-orientali, con possibile occasionale interessamento delle pianure. Neve oltre 2200 metri.

Temperature: in aumento, specie le massime. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 20 e 24 °C.

Zero termico: generalmente oltre 2400 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, con qualche rinforzo da est nel pomeriggio, in montagna deboli prevalentemente settentrionali.