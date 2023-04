Previsioni Meteo Lombardia: maltempo da domani, brusco calo delle temperature

MeteoWeb

“Oggi e fino al pomeriggio di domani condizioni generalmente stabili, quindi un minimo depressionario in traslazione dall’Europa nord orientale verso ovest favorirà correnti via via più umide occidentali e poi meridionali, con piogge che si attiveranno nella seconda parte di mercoledì e si diffonderanno e intensificheranno giovedì su tutta la Regione e persistenti fino alla mattinata di venerdì. Sabato temporanea espansione anticiclonica sul Mediterraneo occidentale con massime in risalita dopo il brusco calo nella fase perturbata, ma tra domenica e lunedì una blanda saccatura in transito sulla Francia apporterà condizioni variabili con possibili deboli piogge in montagna“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso tra notte e mattino su fascia di pianura e Appennino, addensamenti irregolari sui rilievi; nel pomeriggio nuvolosità irregolare in montagna e parte della pianura orientale, in estensione anche a ovest verso le ore serali.

Precipitazioni: dal primo pomeriggio deboli sui rilievi prealpini, in lieve intensificazione nel pomeriggio e in estensione alla pianura centro orientale verso sera, anche a carattere di locale rovescio. Quota neve a circa 1800 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 20 e 23 °C.

Zero termico: oscillante intorno a 2400 metri.

Venti: dal pomeriggio in rinforzo da sud sulla bassa pianura occidentale e Appennino e in serata da est sulla parte orientale di pianura; in montagna deboli da nord.