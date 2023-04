Previsioni Meteo Lombardia: tempo perturbato e piogge diffuse fino a domani

MeteoWeb

“Oggi condizioni perturbate e determinate dal transito sull’Europa occidentale di un nucleo depressionario, con associate precipitazioni diffuse e condizioni instabili fino alle prime ore pomeridiane di venerdì, quindi progressiva espansione anticiclonica sul Bacino del Mediterraneo occidentale che favorirà condizioni stabili e asciutte per la giornata di sabato. Domenica nuovo debole impulso perturbato per effetto di una saccatura in transito sulla Francia e che attiverà flussi umidi occidentali e deboli piogge più marcate nella seconda parte della giornata, in attenuazione lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque nuvoloso, con possibili tenui schiarite nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: da deboli a moderate nella notte e fino al primo mattino, diffuse e più marcate sulla parte nordoccidentale, al più sparse in pianura; tra tarda mattinata e pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni sebbene possibili rovesci o locali temporali potranno attivarsi sulla fascia meridionale di Regione, in esaurimento ovunque da inizio sera. Quota neve attorno a 1500 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 9 e 12°C, massime tra 16 e 20°C.

Zero termico: attorno a 1700 metri al mattino, in lieve rialzo dal pomeriggio.

Venti: in pianura moderati orientali tra notte e mattino in attenuazione dal pomeriggio, in montagna moderati da sud la prima parte della giornata, quindi in attenuazione.