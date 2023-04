Previsioni Meteo Lombardia: domenica tornano piovaschi e temporali

MeteoWeb

“La temporanea espansione di un promontorio anticiclonico determina un progressivo miglioramento sulla regione, con nuvolosità irregolare e ampi spazi soleggiati specie nella giornata di sabato 22. Domenica 23 l’avvicinamento dalla Francia di una nuova perturbazione atlantica determina una fase instabile nella seconda parte del giorno, con piovaschi e isolati temporali dai settori alpini verso l’alta pianura. Lunedì 24 transito e allontanamento della saccatura con residui fenomeni possibili ovunque, seguiti da un rapido miglioramento accompagnato da venti occidentali in rinforzo e un rialzo delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a localmente nuvoloso in pianura, per nubi medio-basse al mattino e per velature nel pomeriggio; sui rilievi addensamenti irregolari anche di tipo cumuliforme specie nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati rovesci nel pomeriggio su Orobie e Prealpi centro-orientali.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 10°C, massime tra 17 e 22°C.

Zero termico: in rialzo fino a 2800-3000 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza occidentali, in montagna deboli di direzione variabile con brezze.