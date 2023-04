Previsioni Meteo Lombardia: domani peggioramento con piogge e rovesci diffusi

MeteoWeb

Oggi “instabilità sui rilievi e sull’alta pianura“. Domani il transito della parte attiva di una perturbazione “determina un breve peggioramento seguito da rapide schiarite ad iniziare dall’ovest della regione, con venti occidentali in rinforzo localmente a carattere favonico. Martedì 25 un nucleo freddo da nord lambisce la regione apportando locale instabilità sui rilievi e ad est della pianura, temperature in diminuzione e un rinforzo dei venti settentrionali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente molto nuvoloso con rapide schiarite ad iniziare da ovest, residui addensamenti su Alpi e settori orientali anche nel pomeriggio; in serata bel tempo con sottili velature.

Precipitazioni: nelle prime ore piogge e rovesci diffusi, tendenti a confinarsi rapidamente sulla pianura centro-orientale e settori Alpini; quota neve oltre 1600-1800 metri. Dal pomeriggio assenza di precipitazioni salvo brevi e residui piovaschi sulle Prealpi orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento sulla pianura e nelle valli occidentali. In pianura minime intorno a 10°C, massime intorno a 20°C.

Zero termico: intorno a 2200 metri.

Venti: in pianura da deboli o moderati occidentali, in montagna da moderati a forti settentrionali in particolar modo sulle Alpi Retiche.

Altri fenomeni: leggero effetto favonico ad ovest della regione.