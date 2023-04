Previsioni Meteo Lombardia: vento forte e temperature in calo fino al 25 aprile

MeteoWeb

“Sulla regione è presente un flusso di correnti nord-occidentali che accompagna l’ingresso di aria più fredda e debole instabilità sui rilievi orientali, a tratti anche ad est della pianura. Fino a martedì 25 la ventilazione si manterrà sostenuta dai quadranti settentrionali e le temperature subiranno un generale calo. Da mercoledì 26 lieve rialzo termico ad iniziare dai valori massimi, più marcato nei giorni successivi per l’effetto di un promontorio anticiclonico in espansione da ovest che favorirà altre giornate di bel tempo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali della regione, nuvolosità irregolare su Alpi e settori orientali specie al mattino, soleggiato ovunque verso sera salvo sottili velature in transito.

Precipitazioni: brevi e deboli rovesci su Alpi e Prealpi orientali al mattino, nevosi oltre i 1600 metri; nel pomeriggio residui e isolati fenomeni con brevi sconfinamenti ad est della pianura, segue rapido miglioramento.

Temperature: minime e massime in generale diminuzione. In pianura minime fra 6 e 11°C, massime tra 17 e 22°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura venti da nord-ovest in rinforzo dal pomeriggio fino a moderati, localmente forti sulla pianura centro-occidentale; in montagna ventilazione settentrionale sostenuta ovunque specie sui settori retici.