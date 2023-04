Previsioni Meteo Lombardia: 30 aprile e 1° maggio maltempo, vento forte e massime in calo

MeteoWeb

“Da domani il debole promontorio anticiclonico che porta ancora oggi tempo prevalentemente stabile sulla regione inizia a cedere per l’avvicinamento di un perturbazione nordatlantica che interesserà il nord Italia tra domenica e lunedì: domani nuvoloso con isolati e occasionali piovaschi, domenica e lunedì precipitazioni diffuse con rinforzo dei venti anche in pianura e massime in calo. Rapido miglioramento martedì, con tempo più stabile e soleggiato da mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani parzialmente nuvoloso già dal mattino, con nuvolosità in aumento sulla pianura nella ore centrali della giornata.

Precipitazioni: isolati piovaschi possibili dalle ore centrali sulla fascia prealpina e sull’Appennino, meno probabili altrove.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 10°C e 12°C, massime tra 22°C e 25°C.

Zero termico: attorno a 3000 metri, in lieve abbassamento in serata.

Venti: da deboli a moderati da nordovest sulle cime Alpine e Appenniniche, altrove deboli di direzione variabile o a regime di brezza.