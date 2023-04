Previsioni Meteo Lombardia: temperature minime e massime in calo

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria attualmente estesa dalla Penisola Scandinava alle coste del Nord Africa, interessa parte dell’Europa. Fino a metà della prossima settimana giornate in prevalenza poco nuvolose con addensamenti irregolari per lo più a ridosso dei rilievi, dove potranno dar luogo a occasionali episodi di lieve instabilità. Tra venerdì e sabato, seppur ancora in un contesto di relativa incertezza, aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari fino al primo mattino e nuovamente in serata tra fascia prealpina e pianura.

Precipitazioni: nella notte possibili residui piovaschi tra fascia prealpina e pianura, in giornata assenti. Limite neve oltre 800 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 2 e 6°C, massime tra 12 e 14°C.

Zero termico: fino al primo mattino attorno a 800 metri, in giornata in lieve risalita fino a portarsi 1300 metri circa.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati da nord nordest.