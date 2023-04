Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani maltempo, vento forte e temperature in calo

MeteoWeb

Oggi e domani, lunedì 1° maggio, attese “precipitazioni diffuse con rinforzo dei venti anche in pianura e temperature in calo. Martedì lento allentamento del minimo verso sud con precipitazioni residue e rinforzo del vento da Nord, seguito mercoledì dal passaggio sulla regione di un cuneo anticiclonico che porterà tempo stabile e prevalentemente soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani, lunedì 1° maggio, molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: a prevalente carattere di rovescio diffuse dalla notte e fino a sera sui settori occidentali e sulle Prealpi, inizialmente più sparse altrove ma tendenti ad intensificare sui settori orientali dal pomeriggio ed in serata. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime intorno a 13°C, massime intorno a 18°C.

Zero termico: attorno a 2200-2400 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino moderati da est con temporanei rinforzi, in attenuazione e rotazione da nord in serata; su Alpi e Prealpi deboli dai quadranti meridionali o di direzione variabile, in rotazione e rinforzo da nord in tarda serata.