Previsioni Meteo Lombardia: maltempo tra venerdì e sabato

“Sulla regione almeno sino a mercoledì flussi nordorientali, freschi e prevalentemente asciutti, guidati da vasta struttura depressionaria centrata sull’Europa nordorientale: nuvolosità variabile ma senza fenomeni significatici. Giovedì flussi in quota da nordovest generalmente stabili. Tra venerdì e sabato mattina condizioni più instabili con possibili precipitazioni diffuse a causa di un minimo depressionario in transito dalla Francia verso il Mediterraneo. Successivamente condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso con ampi spazi di sereno eccetto qualche annuvolamento al primo mattino e nel pomeriggio/sera addensamenti irregolari.

Precipitazioni: deboli piovaschi a ridosso dei rilievi, più probabili verso sera. Limite neve attorno a 900 metri circa.

Temperature: minime in calo massime stazionarie. In pianura minime tra 1 e 5 °C, massime tra 13 e 15 °C.

Zero termico: oscillante intorno a 1200 metri circa.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati orientali; in montagna deboli o moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali.