Previsioni Meteo Lombardia: flussi umidi e instabilità da venerdì

“Una vasta circolazione depressionaria sull’Europa orientale mantiene sulla Lombardia flussi freschi nordorientali, prevalentemente asciutti ma con qualche instabilità sui rilievi; temperature inferiori ai valori stagionali. Giovedì un temporaneo aumento pressorio favorirà flussi da nordovest, senza fenomeni significativi eccetto un aumento delle temperature massime. Venerdì un nucleo depressionario nord-atlantico, in avvicinamento all’arco Alpino occidentale, favorirà flussi umidi e instabili con deboli precipitazioni sparse, più insistenti su zone occidentali e sui rilievi. Da sabato fino ad inizio settimana condizioni via via più stabili ma con possibili passaggi più instabili a causa di infiltrazioni fresche orientali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a velato, con copertura un po’ più compatta sui rilievi, specie in serata.

Precipitazioni: assenti salvo qualche debole piovasco sui rilievi orientali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 14 e 17 °C.

Zero termico: attorno a 1200 metri, in risalita fino oltre 1800 metri dal pomeriggio-sera.

Venti: in pianura deboli, fino al mattino orientali, poi variabili, rinforzi da sud sul Pavese; in montagna deboli settentrionali con qualche locale rinforzo in quota.