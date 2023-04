Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge sparse

MeteoWeb

“Oggi temporaneo aumento del campo pressorio con flussi stabili da nord o nordovest, buon soleggiamento nelle ore centrali e temperature massime in aumento. Nuvolosità in aumento tra stasera e domani a causa di un nucleo depressionario nord-atlantico in avvicinamento all’arco Alpino; deboli precipitazioni sparse da domani mattina, più insistenti su zone occidentali e sui rilievi. Tra sabato e domenica condizioni via via più stabili ma con possibili passaggi più instabili su zone orientali a causa di infiltrazioni fresche da nordest. Tra lunedì e martedì flussi in quota in rotazione da nordovest e temperature in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in mattinata progressivo aumento della copertura sino a molto nuvoloso o coperto; in serata in irregolare attenuazione.

Precipitazioni: dalla mattinata sparse su zone occidentali, in progressiva estensione ai rilievi centro-orientali e marginalmente alle pianure centrali e meridionali; precipitazioni in attenuazione o esaurimento in serata. Fenomeni anche a carattere di rovescio. Neve oltre 1000 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo specie a ovest. In pianura minime tra 3 e 7 °C, massime tra 13 e 16 °C.

Zero termico: oscillante tra 1200 e 1800 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali con qualche rinforzo sul Pavese; in montagna deboli settentrionali con qualche locale rinforzo in quota; su Appennino variabili.