Previsioni Meteo Lombardia: veloce perturbazione, torna le neve

MeteoWeb

“Nelle prossime ore una debole e veloce perturbazione apporterà locali precipitazioni su Alpi, Prealpi e Oltrepò Pavese. Tornerà la neve oltre i 1000 metri. Da domani, sabato 8, a lunedì 10 (Pasquetta) il tempo risulterà asciutto e in buona parte soleggiato, salvo locali piovaschi pomeridiani che non escludiamo su parte dei rilievi prealpini, specie nella giornata di sabato. Le temperature sono previste lievemente al di sotto dei valori medi del periodo, con massime generalmente comprese in pianura tra 15-20 °C. La tendenza per i giorni successivi è di maggiore variabilità con un rialzo delle temperature, rimane tuttavia poco probabile l’arrivo di piogge diffuse e benefiche per il nostro territorio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, aumento delle nubi dal pomeriggio su buona parte della regione, specie su Alpi e Prealpi, dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: probabili nel pomeriggio sotto forma di brevi piovaschi o deboli rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, in possibile trasferimento verso la vicina pianura bresciana nella prima serata.

Temperature: minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento. In pianura minime tra 3-6 °C, massime tra 16-19 °C.

Zero termico: in rialzo dai 1400 metri della mattinata ai 1800 metri nel corso del pomeriggio.

Venti: in pianura deboli variabili, in rotazione da est in serata con qualche locale rinforzo; in montagna deboli settentrionali con rinforzi in quota, specie dal pomeriggio e sui crinali di confine.

Altri fenomeni: possibili locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura.