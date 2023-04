Previsioni Meteo Lombardia: a Pasqua e Pasquetta poche nubi, temperature in rialzo

MeteoWeb

Domani, Pasquetta, “attesa maggiore nuvolosità dal pomeriggio ma senza piogge, le temperature sono attese in rialzo. Da martedì 11 si aprirà una fase di maggiore variabilità con alcuni passaggi perturbati in grado di provocare dapprima un rinforzo dei venti, martedì appunto, e da mercoledì 12 anche qualche veloce pioggia. Temperature massime previste intorno ai 20 C, ossia nella media del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi, Pasqua 2023, ovunque sereno o poco nuvoloso tra notte e mattino, nel pomeriggio locali annuvolamenti più consistenti su pianura, Prealpi e Appennino.

Precipitazioni: generalmente assenti, non escluso qualche isolato piovasco sulle Prealpi Gardesane nel pomeriggio.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra 4-7 °C, massimi tra 15-18 °C.

Zero termico: intorno a 1600 metri, in lieve rialzo fino a 1800 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati settentrionali con temporanei rinforzi sui crinali di confine.

Altri fenomeni: possibili isolate foschie dense o nebbie al primo mattino sulla bassa pianura.

Domani, Pasquetta, inizialmente sereno, già dal mattino progressivo aumento di nubi alte da ovest fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 19 °C.

Zero termico: in rialzo fino a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali, in montagna deboli settentrionali.